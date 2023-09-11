Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Libya'ya 150 arama kurtarma personeli, çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderileceğini bildirdi.
Ankara
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün Libya'nın Beyda, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerindeki yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.
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AFAD'ın, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin gönderilmesini planladığı bildirilen açıklamada, "Selden etkilenen dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.