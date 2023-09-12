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Dünya

UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ediyor.

Aynur Şeyma Asan  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

Ankara

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Fas'taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, 2022'deki tahminlere göre ülkedeki çocukların, nüfusun üçte birini oluşturduğuna işaret edilerek meydana gelen depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.


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