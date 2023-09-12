UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiğini tahmin ediyor.
Ankara
UNICEF'ten yapılan açıklamada, Fas'taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi.
- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
- Türkiye'den Fas'taki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Fas için AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve diğer STK'lardan 265 personel hazırlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız
- Fas’taki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Fas'ta depremden en çok etkilenen bölgelerde eğitime ara verildi
- Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi
Açıklamada, 2022'deki tahminlere göre ülkedeki çocukların, nüfusun üçte birini oluşturduğuna işaret edilerek meydana gelen depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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