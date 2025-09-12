Dolar
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Şahin Oktay  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Karadenizliler Mahallesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu lojistik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

