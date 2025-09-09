Dolar
Dünya

Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Pasifik ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Vanuatu'nun güneydoğu açıklarında olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Vanuatu'da 17 Aralık 2024'te başkent Port Vila'nın 30 kilometre açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 14 kişi hayatını kaybetmişti.

