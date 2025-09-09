Dolar
Gündem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 00.27'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine 183,07 kilometre mesafedeki depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, merkez üssü Eğriboz Adası olan sarsıntı, Eğriboz Adası'na yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Yunanistan'ın başkenti Atina'da da şiddetli hissedildi.

