Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,302.50
BTC/USDT
111,092.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep’te “22. İmam Hatipliler Kurultayı Kapanış Konferansı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında bir yandan yıkılan okulların yerine yenileri yapılırken, diğer yandan da derslik kapasitesi artırılıyor.

Orhan Pehlül  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor

Adıyaman

Kentte bu hafta itibarıyla 20 bin öğrenci uyum eğitimi kapsamında ders başı yaptı, 8 Eylül itibarıyla da 158 bin öğrencinin tamamı ders başı yapacak.

Deprem öncesinde 6 bin 247 derslik bulunan kentte büyük afetin ardından 930 derslik kullanılamaz hale geldi.

Depremin hemen ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar 110 okul, 1340 derslik yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Deprem öncesine göre 410 derslik fazlalaştı

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine, devletin güçlü desteğiyle kentte kısa sürede önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

İnşası tamamlanan okulları hızlıca eğitime açtıklarını belirten Tosun, "Depremden sonra 110 okulumuzu ve 1340 dersliğimizi eğitim öğretime kazandırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Deprem öncesi derslik sayımıza 410 derslik fazlasıyla başlamış olduk. Devam eden 27 okulumuz ve 435 dersliğimizin tamamlanmasıyla yüzde 17'lik artışla toplam 7 bin 347 dersliğe ulaşacağız." diye konuştu.

İkili eğitim sona erecek

Deprem öncesinde 47 okulda ikili eğitim yapılırken afetin ardından bu sayının 117'ye yükseldiğini hatırlatan Tosun, "Bugün itibarıyla sadece 14 okulumuzda ikili eğitim devam ediyor. Devam eden yatırımlarımız tamamlandığında Adıyaman'daki tüm okullarımız tekli eğitime geçmiş olacak. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi fiziki imkanları tamamlanmış okullarımızda sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa "kasten yaralama" davası
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
9 ayda 474 bin 18 Suriyeli ülkesine döndü
Bakan Işıkhan, şehit ailesini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu okudu

Benzer haberler

66'sında okuma yazma öğrenen Erzurumlu kadın üniversite hayali kuruyor

66'sında okuma yazma öğrenen Erzurumlu kadın üniversite hayali kuruyor

Adıyaman deprem öncesine göre 410 derslik fazlasıyla eğitime başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak

Yıkıcı depremin vurduğu Afganistan'dan kış öncesi daha fazla yardım çağrısı

Yıkıcı depremin vurduğu Afganistan'dan kış öncesi daha fazla yardım çağrısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" programına ilişkin paylaşım
Kilis'in derslik sayısı deprem öncesinden yüzde 18 fazla olacak

Kilis'in derslik sayısı deprem öncesinden yüzde 18 fazla olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet