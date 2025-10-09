Dolar
Dünya

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde öğle saatlerinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pekin

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Garzı Tibet Özerk İli'nin Şinlong ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

5,4 büyüklüğündeki deprem, ilçe ve çevresindeki yerleşimlerde hissedilirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

