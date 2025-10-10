Dolar
41.83
Euro
48.40
Altın
3,955.30
ETH/USDT
4,318.50
BTC/USDT
121,340.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız.
logo
Dünya

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Papua Yeni Gine'de de 6,3 büyüklüğünde deprem

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü göreve hazırdır
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı
İstanbul'da yapılan polis uygulamasında 1114 kişi gözaltına alındı
Nitelikli dolandırıcılık ve "sanal kumar" suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet