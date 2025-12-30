Dolar
Gündem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 18.05'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 89,11 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 7,88 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

