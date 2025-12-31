Japonya açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Iwate eyaletinin Noda bölgesinin doğusunda, kıyıya 91 kilometre uzaklıkta olduğunu duyurdu.
Derinliği 19 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Öte yandan Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin şiddetini 5,7 olarak açıkladı.