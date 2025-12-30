Dolar
Dünya

İngiltere'de bu yıl 300'den fazla deprem kaydedildi

İngiltere'de 2025 yılı boyunca 300'den fazla depremin kaydedildiği bildirildi.

Zuhal Demirci  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İngiltere'de bu yıl 300'den fazla deprem kaydedildi

londra

İngiltere Jeoloji Araştırmaları Kurumu (BGS) verilerine göre, 18 Aralık 2025'e kadar ülke genelinde toplam 309 deprem tespit edildi. En büyük depremler, İskoçya’nın Perth ve Kinross bölgesindeki Loch Lyon yakınlarında 20 Ekim'de meydana gelen 3,7 ve birkaç saat sonra kaydedilen 3,6 büyüklüğündeki sarsıntılar oldu.

Depremlerin en yoğun görüldüğü bölgeler arasında İskoçya'da Perthshire ve Batı Highlands, Galler'in güney kesimleri ile İngiltere'de Yorkshire ve Lancashire öne çıktı. Loch Lyon çevresinde ekim-aralık döneminde toplam 34 deprem kaydedildi.

BGS, İngiltere ve çevresinde genellikle 3-4 yılda bir 4 büyüklüğünde, birkaç on yılda bir ise 5 büyüklüğünde deprem yaşandığını kaydetti. Ülkede bilinen en büyük deprem ise 1931'de Yorkshire açıklarındaki Dogger Bank'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

BGS sismologlarından Brian Baptie, 2025'te ülkede "neredeyse her gün bir deprem" meydana geldiğini belirtti. İskoçya'nın batısının, Great Glen ve Highland Boundary gibi jeolojik faylar nedeniyle ülkenin en aktif bölgelerinden biri olduğu ifade edildi.

İngiltere'de büyük depremler nadir görülüyor

Deprem alanındaki uzmanlara göre, İngiltere'de yılda ortalama 200-300 deprem kaydedilirken bunlardan yalnızca 20-30'u halk tarafından hissedildi. Bu yıl hissedilen sarsıntılara ilişkin 1320 ihbar alındı.

Uzmanlar, İngiltere'nin Avrasya levhası üzerinde en yakın levha sınırına yaklaşık 1600 kilometre uzaklıkta bulunması nedeniyle büyük depremlerin nadir görüldüğünü vurguladı.

