İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Uygulama Noktası’nda yılbaşı dolayısıyla kent genelinde alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Gündem

"Hudut kartalları" yılbaşında vatan nöbetinde

Bulgaristan sınırında görev yapan askerler, Türk milletinin huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için yeni yılı ailelerinden uzakta vatan nöbetinde karşılıyor.

Gökhan Zobar  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
"Hudut kartalları" yılbaşında vatan nöbetinde Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'nin Bulgaristan sınırında görev yapan askerler, yeni yıla vatan nöbetinde giriyor.

Merkeze bağlı Yenikadın köyü yakınında yer alan Yenikadın Şehit Onbaşı Özer Camcı Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan askerler, elleri tetikte, gözleri hedefte 7 gün 24 saat güvenliği tesis ediyor.

Askerler, ASELSAN tarafından milli ve yerli imkanlarla üretilen elektro optik kulelere entegre edilmiş gündüz ve gece görüş sistemleri, taktik tekerlekli zırhlı keşif araçları, dronlar, yaya ve motorlu devriye unsurlarıyla hudut hattında keşif ve gözetleme faaliyetleri yapıyor.

Gözleri sorumluluk bölgelerinde, kulakları komutanda olan ve "hudut namustur" inancıyla ülke sınırlarını koruyan kahraman "hudut kartalları", dosta güven, düşmana korku salıyor.

Vatan nöbetini sürdüren askerler, yeni yıla ailelerinden uzakta girse de sınırda görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Van'da yaşayan ailesinin yeni yılını kutladı

Yemekhanede yemek duasının ardından askerlerin yeni yılını kutlayan komutanlar, kulede nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek yeni yılını tebrik etti, telefonla ailesiyle görüştürdü.

Van'da yaşayan anne ve babası ile görüşen asker Emrah Kızıltaş, ailesinin yeni yılını kutladı.

Ailesine görev başında yeni yıla girdiğini belirten Kızıltaş, "Sizlerden belki uzaktayız ama burada komutanlarımız ve arkadaşlarımızla birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yılbaşını kutluyoruz. Hepsinin sizlere selamı var. Merak etmeyin, bizler burada çok iyiyiz. Vatan bizlere emanet, siz de Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum." dedi.

Kızıltaş'ın ailesi de askerlerin ve komutanların yeni yılını kutladı.

