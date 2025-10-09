Dolar
41.72
Euro
48.65
Altın
4,038.92
ETH/USDT
4,336.90
BTC/USDT
121,753.00
BIST 100
10,793.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.

Orhan Pehlül  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.

İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'ın gar saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da düzenleniyor
İSİPAB Komisyonu Başkanı Dusak, İsrail’in uluslararası alanda yalnız bırakılması için çalıştıklarını söyledi
Kuraklık nedeniyle Kızılırmak'ın debisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi
Maldivler Devlet Başkanı, Filistin özgür olana kadar görevlerini tamamlamış sayılmayacaklarını belirtti

Benzer haberler

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Çin'in Sıçuan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi

Malatya'da bin 130 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Bakan Kurum, yeni konutlarına yerleşen depremzede çiftin görüntülerini paylaştı

Bakan Kurum, yeni konutlarına yerleşen depremzede çiftin görüntülerini paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet