Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yapımı süren 228 konutta sona yaklaşıldı.
Adıyaman
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karatepe bölgesinde afetzedeler için başlatılan proje kapsamında yapılan 228 konutta sona gelindi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Konut alanında ayrıca cami, çarşı ve çeşitli sosyal donatı alanları da yer alıyor.
İnşaat Mühendisi Yunus Emre Dilber AA muhabirine, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek "Konutlarda sona yaklaştık artık, sadece küçük ince işlerimiz kaldı. Önümüzdeki bir ay içinde hak sahipleri evlerine geçmiş olacak." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.