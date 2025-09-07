Dolar
Dünya

Yıkıcı depremin vurduğu Afganistan'dan kış öncesi daha fazla yardım çağrısı

Afganistan'ın doğusunu vuran yıkıcı depremin ardından yetkililer, yaklaşan kış ayları öncesinde daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Nuri Aydın  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
İstanbul

Kunar vilayeti yetkililerinden Necibullah Hanif, 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgedeki durumu AA muhabirine değerlendirdi.

Hanif, depremden en çok etkilenen kentlerden Kunar vilayetinde yüzlerce kişinin çadırlara yerleştirildiğini belirterek, "Sürekli artçı sarsıntılar nedeniyle burada yaşamak imkansız hale geldi. Ekiplerimiz bölgeye yardım ve temel ihtiyaç malzemesi ulaştıramıyor. Bu nedenle tüm afetzedeleri çadır köylere taşıdık." dedi.

Bazı ülkelerden gelen insani yardımın Kunar'a ulaştığını ancak acilen daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Hanif, "Kışa sadece birkaç hafta kaldı, insanların soğuktan korunmak için barınmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

Depremde 8 binden fazla evin yıkıldığını belirten Hanif, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, hayatta kalanların büyük bölümünün yoksul olduğunu ve dış destek olmadan evlerini yeniden inşa edemeyeceklerini söyledi.

Kunar'da yaşayan Abdul Vahid isimli depremzede de kışın yaklaşması nedeniyle çadırlarda yaşayan insanların özellikle soba ve mutfak malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilenmiş, 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

