Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yarın Türkiye'ye gelecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, el-Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirterek, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı