Gündem

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yarın Türkiye'ye gelecek.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, el-Burhan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirterek, "Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
