Bakan Kacır: Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın önemli üretim güçlerinden biri haline geldiğini belirterek "Çin'den sonra en güçlü üretim kabiliyetine sahip, en fazla ülkeye ihracat yapabilen ülkesi Türkiye"
Karaman
Karaman'daki programları kapsamında Vali Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Murat Öztürk ve partililerle görüşen Kacır, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Kacır, Karaman'ın tarihi kimliğiyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.
Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalıştıklarını vurgulayan Kacır, "Türkiye'yi eserlerle, projelerle, hizmetlerle buluşturan AK Parti'nin neferleriyiz. Hangi görevde olursak olalım hedefimiz, ülkemizi Türkiye Yüzyılı iddiasına taşımak. Bunun için her alanda büyük projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.
"Bu, Türk milletinin ortak başarısıdır"
Kacır, tüm alanlarda devrim niteliğinde işler yapmanın AK Parti iktidarlarına nasip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye, bizim iktidarlarımız döneminde sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Bugün Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşağın en güçlü üretim kabiliyetlerine sahip, en fazla ürün çeşitliliği olan ve en fazla ülkeye ihracat yapabilen ülkesi Türkiye'dir. Bu, Türk milletinin ortak başarısıdır. Bugün pek çok alanda Avrupa'nın en büyük üretim gücü olduk. Ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Beyaz eşya, güneş paneli, çelik üretimi, düz cam üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. Bunlar bir çırpıda olmadı. Bugün sadece üretimde değil, araştırmada, geliştirmede, teknolojide ve inovasyonda lider bir ülke haline geldik. Bütün bunlar, AK Parti iktidarının kurduğu altyapılar ve oluşturduğu ekosistem sayesinde mümkün oldu."
AK Parti döneminde organize sanayi bölgelerinde (OSB) büyük atılım olduğunu, fabrika sayısı ve istihdamın yükseldiğini anlatan Kacır, "Organize sanayi bölgeleri bizden önce de vardı. Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde 11 bin fabrika çalışıyor ve 415 bin kişi istihdam ediliyordu. Şimdi organize sanayi bölgelerinde 61 bine yakın fabrika çalışıyor ve 2 milyon 700 bin kardeşimiz istihdam ediliyor. Bizden önce araştırma geliştirme kavramı vardı ama bunu gerçeğe dönüştürüp, ülkemizi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimle buluşturan bizim iktidarlarımız oldu." ifadelerini kullandı.
"Yeni nesil havacılıkta dünya lideri olmayı başardık"
Bakan Kacır, Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bizden önce ülkemizde 2 teknopark vardı. Şimdi 113 teknopark var. 56 teknopark şirketi vardı. Şimdi 12 binden fazla teknopark şirketi bulunuyor. 29 bin kişi araştırma geliştirme yapıyordu. Şimdi 310 binden fazla kişi Türkiye'nin araştırma geliştirme faaliyetlerine katılıyor. Türk sanayisi her alanda çıtayı yükseltiyor ve artık yüksek teknolojide dünyadaki en önde olan ülkelerden daha üstün başarılara imza atıyor. Bunun en güzel örneğini savunma sanayisinde icra etti. Kara araçları, deniz platformları, uydu uzay sistemleri, hava araçları ve her alanda Türkiye, kendi ihtiyaçlarını kendi öz evlatlarının alın teriyle hayata geçirebilen bir ülke oldu. 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi değilken, şimdi yeni nesil havacılıkta dünya lideri olmayı başardık. Bunlar çok daha evvelden de yapılabilirdi. Bu ülkede, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş'un gayretleri akamete uğratılmasaydı, Şakir Zümre'nin, Nuri Killigil'in projelerine güçlü şekilde sahip çıkılsaydı, devrim otomobili yolda bırakılmasaydı bugün geldiğimiz noktaya onlarca yıl önce de gelinebilirdi. Hamdolsun düştüğümüz yerden kalktık, bu projelerin çok daha ilerisinde işlere Türk milleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imzamızı attık."
"Şehrimizin turizm potansiyelini yükseltmeyi önemsiyoruz"
Sanayi ve teknoloji alanındaki kalkınma hamlesine Türkiye'nin 81 ilinin daha güçlü dahil edilmesi gerektiğini belirten Kacır, bu amaç uğrunda çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Kacır, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 12 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisin açılışını gerçekleştireceklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"81 kentin tamamında 250'den fazla il programı yaptık. Gittiğimiz her yerde insanların çok güçlü bir inancı ve coşkusu olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde özellikle mutfak sanatları ve gastronomi alanında Karaman'da adımlar atmayı istiyoruz. Organize sanayi bölge altyapı çalışmalarını hızlı şekilde yürütüyoruz. Bugünkü değerlerle 550 milyon lira yatırımla tamamladığımız Organize Sanayi Bölgesi Evsel Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışını yapmış olacağız. İki ay öncesinde 2. OSB'nin arıtma tesisinin ihalesini de gerçekleştirdik. Onu da hızla tamamlayacağız. Bütün bunlar Karaman'da yatırımı hızlandırmak, istihdamı, üretimi ve ihracatı yükseltmek için."
Bakan Kacır, daha sonra Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.
"Şehrimize yeni güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere 1541 hektarlık bir alan belirlendi"
Kacır, MEVKA Projeleri ile Karaman OSB Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'nin Açılış Töreni'ndeyaptığı konuşmada da, sanayiden teknolojiye, tarımdan turizme, kadın ve genç istihdamından girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede hizmete alınacak projelerin hayırlı olmasını diledi.
AK Parti iktidarında 23 yılda sanayiden teknolojiye, savunmadan enerjiye pek çok sahada ilklere ve rekorlara imza attıklarını anlatan Kacır, daha büyük, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attıklarını vurguladı.
Bakan Kacır, Karaman 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 400 hektardan 1218 hektara çıkardıklarını anımsatarak yatırımcıların güçlü bir üretim ekosistemi, sağlam bir altyapı inşa ettiklerini dile getirdi.
İhalesini gerçekleştirilen Karaman 2. OSB'de altyapı projelerinin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Kacır, "Güneşin aydınlattığı bu bereketli toprakların, yüksek güneş enerjisi potansiyelini değerlendiriyoruz. Bu tabii zenginliği şehrimiz ve ülkemiz için ekonomik değere dönüştürmek üzere harekete geçtik. Şehrimize yeni güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere 1541 hektarlık bir alan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi olarak belirlendi." diye konuştu.
Kacır, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı olarak da ilan edilen bu bölgeye büyük ölçekli güneş enerjisi yatırımları kazandırmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını belirtti.
"14 bin 750 istihdamın önünü açtık"
KOBİ'lere can suyu olmaya devam ettiklerini anlatan Bakan Kacır, şöyle konuştu:
"Karaman'da KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 1,2 milyar liralık desteği KOBİ'lerimize sunduk. Yatırım teşvik sistemimizle 99,5 milyar lira yatırımın ve 14 bin 750 istihdamın önünü açtık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi doğrultusunda ilimizde gerçekleştirilen yatırımların önünü açmaya devam ediyoruz. Öncelikli yatırımlar kapsamında Karaman OSB'de hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 4 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 24 milyon liraya çıkardık. 9,5 puan faiz, kar payı desteği sunuyoruz."
"9 projeyi hizmete alıyoruz"
Mevlana Kalkınma Ajansı ile 333 projeye 829 milyon lira, KOP Bölge Kalkınma İdare ile de 265 projeye 2,5 milyar lira destekte bulunduklarının altını çizen Kacır, "Kalkınma ajansımız desteğiyle başlattığımız Karaman Elma Sınıflama Tesisi Projesi'yle şehrimizde üretilen elmanın pazara erişimi güçlendirecek bir adım atıyoruz. Bugün de kalkınma ajansımızın ve bölge kalkınma idaremizin desteklediği 9 projeyi hizmete alıyoruz." diye konuştu.
Kacır, KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile Karaman'da 398 hektar toprağın modern sulama sistemine kavuştuğunu, tarımsal üretimi daha bereketli ve verimli hale getirdiklerini vurguladı.
Taş Mescit, ziyarete açılıyor
Karaman'ın coğrafi işaretli ürünü Divle obruk peynirinin de üretiminde kalitesini yükselttiklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Üreticimizin alın terini daha yüksek katma değere dönüştürüyoruz. Ayrıca dijital satış kanallarıyla da bu lezzeti ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Şehrimizde kültür turizmini destekleyerek Karaman'ı ülkemizin önde gelen turizm destinasyonlarından arasına taşıma, getirme arzusundayız. Mevlana Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Kuzey Karaman Turizm Aksının Geliştirilmesi Projemiz ile kıymetli bir kültür mirası olan Taşkale köyünün turizm potansiyelini harekete geçiriyoruz. Ayrıca renovasyonunu tamamladığımız Taş Mescit'in kapılarını yerli ve yabancı ziyaretçilere açıyoruz. Ayrıca ilimize tekstil atölyesi ile gastronomi ve mutfak sanatları merkezini de kazandırıyoruz. Karaman Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'ni devreye alıyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen ve günlük 12 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip bu tesis, suyun her damlasına sahip çıkan, üretimi güvence altına alan ve Türkiye Yüzyılı yeşil sanayi vizyonunu sahaya indiren bir eser niteliğindedir. "
Kacır, Karaman'ın istikrarı ve istikbali adına alın ve akıl teri dökmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından projelerin açılışı gerçekleştirildi.
Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.