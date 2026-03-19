Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı, dua okundu.
Ankara
İzmir'in Bornova ilçesinde şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarına yaptıkları ziyarette duygusal anlar yaşadı.
İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve şube müdürleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Şehit yakınları da Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
"Oğlum için her hafta buradayım"
Emekli polis memuru ve şehit babası Osman Demirkollu, oğlu Ozan Demirkollu'nun Mardin'de 2003 yılında PKK'lı teröristlerin polis merkezi amirliğine düzenlediği saldırıda şehit olduğunu belirtti.
Her pazar oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Demirkollu, "Anneme babama gitmiyorum ama oğlum için her hafta buradayım. Hiç yalnız bırakmam. O benim buramda (kalbimde) duruyor. Zor ama yapacak bir şeyimiz yok. Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Biz de şehadetiyle kendimizi tatmin ediyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1995 yılında göreve gittiği sırada zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Fahri Basu'nun annesi Fethiye Basu ise aynı acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.
Basu, "Çok zor bir durum, Allah'ım kimsenin başına vermesin. Şehidimizin bir çocuğu var. Büyüdü, evlendi. İki yavrusu var. Onunla teselli oluyoruz. Çok şükür, iyi ki bir yavru bıraktı bize." dedi.
Şehit polis memuru İbrahim Okçu'nun iki kızı da babaların mezarına karanfil bıraktı.
Şehidin kayınpederi Bayram İnce, kızı ve torunlarıyla her zaman ziyarete geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 4,5 yıl oldu ama daha dün gibi çok zor. Çocuklar küçük ama devletimizden Allah razı olsun. Hep yanımızda. O yönden müsterihiz, gece gündüz yanımızdalar. İki çocuğu var. Olmazsa olmazımız onlar. Allah tüm şehit ailelerine sabır versin." ifadesini kullandı.
Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki ziyaretler
Kadifekale Hava Şehitliği'ne gelen şehit aileleri de Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın kabrini ziyaret eden annesi Fatma Akdoğan, güne şehitlikte başladıklarını söyledi.
İki oğlundan birini şehit verdiğini anlatan Akdoğan, ikisiyle de gurur duyduğunu belirtti.
Bütün şehit annelerine sabır dileyen Akdoğan, şunları söyledi:
"Bayramlar özel günler ama gerçekten çok zor oluyor. Evladın olmayışı çok zor, canımız çok yanıyor, Allah kimseye evlat acısı vermesin. 8 yıl oldu ama çok zor anne yüreğinde. Suriye'de görev yapıyordu, konuştuk 2 saat sonra şehit oldu. Bugün mezarının çiçeklerini yeniledim, temizliğini yaptım ve Kur'an-ı Kerim okudum. Yanına geldiğimde huzur buluyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum moral oluyor bana."
Şehit jandarma er Ahmet Altun'un kabrini ziyaret eden akrabası Bahar Altun da, her bayramda şehitliği ziyaret ederek dua ettiklerini belirterek, "Duygulu ve hüzünlü bir bayram geçiriyoruz her zamanki gibi. Bayramlarda buraya gelip mezarı yıkıyor, temizliyoruz, dua ediyoruz." dedi.
Mersin
Mersin'de Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla şehitlerin mezarına çiçek bırakıldı, dua okundu.
Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe giden aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı.
Şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler dua etti.
Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da ailelerin bayramını kutladı, mezarlara karanfil koydu.
Şırnak'ta 2016'da şehit olan Sağlık Astsubay Murat Erdi Eker'in annesi Aynur Eker, gazetecilere, oğlunun yokluğunun acısını hala yaşadığını söyledi.
Oğluna özlemini anlatan Eker, "Şanı, şöhreti büyük ama acısı da bir o kadar büyük. Allah başka kimseye göstermesin. Bütün şehit annelerine sabır dileklerimi iletiyorum." dedi.
Eker'in babası Hasan Eker de oğlunun yaralı asker arkadaşlarını kurtardığı sırada şehit olduğunu belirterek, "Kızı o zaman 5 aylıktı, şimdi 10 yaşında. Çok üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kaderimiz böyleymiş." diye konuştu.
Suriye'nin İdlib kentinde 2020'de şehit düşen Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın annesi Keziban Akay da şu ifadeleri kullandı:
"O bize gelemiyor ama biz ona geliyoruz. Çok gurur verici ama çok da ağır. Kelimelere dökülmüyor aslında. Allah hiç kimseyi, anneyi, babayı evladıyla sınamasın. Tek erkek evladımdı. Şimdi kızım var, okulu bitti. Devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda olmaya çalışıyor."
Gaziantep
Gaziantep'teki Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretlerinde bulundu.
Bazı ziyaretçiler yakınlarının mezar taşını temizlerken, bazıları da kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Malatya
Malatya Şehir Mezarlığı'na erken saatlerde gelen aileler, kabir ziyaretleri yaptı.
Aileler, mezarları temizleyerek su döktü, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta kent protokolü, şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyh Adil Şehitliği ve Kapıçam Mezarlığı'nda düzenlenen programa, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Müftüsü Hasan Güller ve diğer ilgililer katıldı.
Şehit kabirlerine kırmızı karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarıyla sohbet ederek bayramlarını kutladı.
Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Güller'in okuduğu duanın ardından sona erdi.