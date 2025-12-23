Dolar
42.83
Euro
50.66
Altın
4,484.65
ETH/USDT
2,966.10
BTC/USDT
87,551.00
BIST 100
11,325.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Gündem

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti

Galatasaray Kulübü yönetimi ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, isim sponsoru MCT Technic'in İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti.

Ceren Aydınonat  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti Fotoğraf: MCT Technic

İstanbul

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları, teknik ekip ve yöneticileri katıldı. MCT Technic tarafında ise Kurucu Hacı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Yılmaz hazır bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tesis turu kapsamında MCT Technic'in yerli mühendislik altyapısıyla geliştirdiği NOx sensörleri ve çevre teknolojileri alanındaki üretim süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Dursun Özbek, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, "MCT Technic'in yerli üretim kabiliyetini ve çevre teknolojileri alanındaki çalışmalarını yerinde görmekten memnuniyet duyduk. İş birliğimizin, sporun birleştirici gücünü toplumsal fayda üreten alanlarla buluşturan güçlü bir örnek olmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacı Yılmaz ise Özbek ve kulüp yöneticilerini ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti aktararak, "Bu ziyaret, sürdürülebilirlik ve çevre teknolojileri odağındaki çalışmalarımızın daha geniş kitlelerle buluşması açısından kıymetlidir." şeklinde görüş belirtti.

Ziyaret, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile görüştü
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti
AYM'den "usulsüz çakar lamba" kararı
Erzincan'da mikroklima avantajıyla kış mevsiminde de açık alanda sebze yetiştiriliyor

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, MCT Technic fabrikasını ziyaret etti

Süper Lig'de görünüm

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitirdi

Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa 43. randevuda
Galatasaray, Süper Lig'de bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak
Bakan Kacır: Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi

Bakan Kacır: Türkiye sadece bölgesinin değil, dünyanın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet