Dolar
42.85
Euro
50.64
Altın
4,468.05
ETH/USDT
2,932.00
BTC/USDT
87,176.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Jandarma Komando Özel Harekat birliklerinin taktik, zihinsel ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Savaşçı Yarışması" İzmir'de devam ediyor.

Melike Balkaya  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nca dün başlatılan yarışmaya, 23 Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 4 Jandarma Komando Özel Operasyon Tabur Komutanlığından olmak üzere 27 birlikten, 8'er kişiden oluşan unsurlar halinde toplam 216 personel katılıyor.

Yarışmayla birliklerin göreve hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, birlik ruhu ile moral ve motivasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Hızlı ve sütreli", "sıcak temas" ve "büyük kapışma" olmak üzere üç özel parkurdan oluşan yarışmada, engel geçişleri, koşu etapları, yön bulma faaliyetleri ile farklı silahlarla atış uygulamaları da yer alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üsteğmen Ahmet Beraç, yarışma hakkında AA muhabirine, parkurların yarışmacıları fiziksel dayanıklılık başta olmak üzere birçok açıdan test edecek ve güçlendirecek şekilde hazırlandığını belirtti.

Yarışmadan kazanılan deneyimin, operasyonel faaliyetlerde başarıya dönüşebileceğini ifade eden Beraç, şunları kaydetti:

"Personelin fiziki yeterliliği, taktiksel becerileri, stres altına karar verebilme yetenekleri, gerçek muharebe esnasında operasyon icra edebilme kabiliyetleri test edilecektir. Atış ve harita okuma yöntemiyle yer yön bulma yeteneklerinin sınandığı bir simülasyon da canlandırılacaktır. Yarışmanın amacı birlik ruhu ve silah arkadaşlığı kavramını pekiştirmektir."

Çeşitli parkurlarla yarın sona erecek yarışma, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan Türkiye'yi ziyaret edecek
Malatya'da depremde 32 kişinin öldüğü Kasapoğlu Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Benzer haberler

Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

Jandarma komandolar, İzmir'de gerçekleştirilen "Savaşçı Yarışması"nda mücadele ediyor

FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı

Çeşme'de otellerde yılbaşı öncesi doluluk yüzde 80'e ulaştı

17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı

17 ildeki kaçak ve sahte içki operasyonlarında 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı
"Siber dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı

"Siber dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınanlardan 54'ü tutuklandı
Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu

Dede mirası ayakkabıcılığı e-ticarete taşıyarak ayakta tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet