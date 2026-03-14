Ekonomi

Enginar verimi ocak ve şubat yağışlarıyla arttı

Ege Bölgesi'nde ocak ve şubatta mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, İzmir'in coğrafi işaretli ürünü sakız enginarında verimi yükseltti.

Fırat Özdemir  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Enginar verimi ocak ve şubat yağışlarıyla arttı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Ilık iklim sebzesi olarak bilinen ve çoğunlukla Ege ile Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineraller açısından zengin içeriğiyle sofralarda sıkça tercih ediliyor.

Türkiye'de enginar üretiminin en fazla olduğu illerden İzmir'de yaklaşık 8 bin dekarlık alanda yılda ortalama 11 bin ton enginar hasadı yapılıyor. Kentte üretim, ağırlıklı olarak Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, genellikle coğrafi işaret tesciline sahip "sakız" cinsi enginarı tercih ediyor.

Ege mutfağında önemli yere sahip enginarda hasat dönemi, mart, nisan ve mayısta yoğunlaşarak hazirana kadar sürüyor.

Geçmiş yıllarda don ve kuraklık nedeniyle rekoltesi düşen enginar, bu yıl ocak ve şubatta mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar sayesinde üreticiyi sevindirdi.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, AA muhabirine, ticari olarak farklı enginar çeşitlerinin bulunduğunu ancak sakız enginarının lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi.

Bölge çiftçisinin sakız enginarını tercih ettiğini belirten Uslucan, "Sakız enginarı bölgede çok eski bir üründür. Sakız enginarı diğerlerine göre daha az ürün veriyor ama damak tadı bakımından diğerlerinden çok farklı. Sakız enginarı dolmasının, zeytinyağlı ve etli yemeğini yaparız. Bebek enginar olarak da kullanıyoruz. Diğer çeşit enginarları da yetiştiriyoruz ama sakız enginarının tadını bulamıyoruz." diye konuştu.

Uslucan, geçen yıl zirai don nedeniyle enginar üreticilerinin zarar gördüğünü ancak bu sene hava koşullarının olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Verimde yaklaşık yüzde 20 artış bekleniyor

Çiftçilerin bu yıl enginarını zirai dondan korumak için "ağustosta su vermeyerek uyandırmadığını" anlatan Uslucan, şunları kaydetti:

"Yağmurlar hayat kaynağımız oldu. Çünkü önemli derecede sularımız eksilmişti. Bu yağmurlar yağmasaydı yer altı sularımız da gitmişti. Ocak ve şubat yağmurlarının enginara büyük faydası oldu. Üreticilerimiz enginarı sulamak zorunda kalmadılar, yağmurla bugüne kadar geldi. Hatta biraz daha sulamadan süreç gider. Bu aralar tekrar bir yağmur yağarsa üreticilerimizin su maliyeti daha da düşecek. Bu yıl enginar su aldıkça çok güzel oldu. Üreticimiz hem sulama maliyetinden kurtuldu hem de bitki de istediği kadar suyu alabildi. Bu yağmurlarla enginar bütün gelişimini tamamladı, sıra ürün vermede. Yağışların etkisi büyümede çok iyi oldu, rekoltenin bu yıl yüzde 20 fazla olmasını bekliyoruz. Sakız enginarına talep var. Üreticilerimiz toptan 30-40 liradan satıyor."

Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi'nde çiftçi Adalet Çıtak ise 6 dönümde enginar yetiştirdiğini söyledi.

Bölge çiftçisi için en ideal ürünlerden birinin enginar olduğunu dile getiren Çıtak, "Yağmur suyu bambaşka ve gübre gibidir. Bitki hemen canlanıyor ve enginar da böyle oldu. Verim fevkalade güzel. Benim ektiğim ürünlerin ilk senesiydi ve bitkinin gövde yapısı oldukça iyi gelişti." dedi.

