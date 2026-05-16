Türk Telekomlu basketbolcular AA Çocuk ve Gençlik Şenliği'ne katıldı

Ankara'daki AA Genel Müdürlüğü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe, mavi-beyazlı ekipten kaptan Doğuş Özdemiroğlu, Berkan Durmaz, Mete Tekçevik ve Melih Doğan katıldı.

Etkinlikte AA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da Türk Telekomlu basketbolcularla ve çocuklarla basketbol oynadı.

Şenliğe ailesiyle birlikte katılan takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, hem 23 Nisan sonrası hem de 19 Mayıs öncesinde çocuklarla spor aktivitelerinde yer aldıklarını belirterek, "Sadece spor değil, çocuklar için birçok aktivite var. Havaların da güzelleşmesiyle onlarla bir araya gelmek bizim için çok güzel. Çocukların spora bakış açısı ve sporla birlikte büyümesi açısından böyle etkinliklerde bulunmak hepimiz için özel. Bu etkinliklerin keyfini çıkarıp onlarla bir arada olmak bize de mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Genç sporculara tavsiyelerde bulunan Özdemiroğlu, "Çok ciddi bir spor ülkesi olma potansiyelimiz var. Hem kalabalık nüfusumuz hem de spor imkanlarımız var. Son dönemde basketbolda alınan milli başarıları bir sonraki jenerasyona aktarmak hepimizin elinde. Türk sporculara ve Türk gençlerine daha çok şans verilmesi onları her zaman yukarı itecektir. Kardeşlerimize tavsiyem, hep çalışmaya devam etsinler. Çalışmadan bir şey başarmak çok zor. Ne kadar çalışırlarsa başarılı olma ihtimalleri o kadar artar." diye konuştu.

Hava şartlarının şenliğe renk kattığını aktaran Berkan Durmaz ise günün anlam ve önemine vurgu yaparak, "Genç kardeşlerimizle yarışmalar yapıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz. Böyle bir organizasyonu sağladıkları ve bayramı keyifli şekilde kutladığımız için çok mutluyuz. Her spor disiplin, kararlılık ve pes etmeden sonuna kadar devam etmeyi gerektirir. Ben de 7 yaşında basketbola başladım. Spor, küçük yaşta öğrenilebilecek en güzel değerlerden biri. Tüm çocukların ve gençlerin yolu açık olsun, asla pes etmesinler." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikte basketbolun yanı sıra satranç, curling, bocce ve geleneksel oyunlara yönelik alanlar oluşturulurken çocuklar, gün boyunca çeşitli branşlarda düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.