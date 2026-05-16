Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni lider tamamladı

Erteleme maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin 96-86 yenerek normal sezonu lider tamamladı.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Play-off eşleşmeleri belli oldu

Normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu. Play-off çeyrek finalindeki eşleşmeler ise şu şekilde:

Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic

Bahçeşehir Koleji-Trabzonspor

Anadolu Efes-Türk Telekom