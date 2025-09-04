Dolar
Dünya

DSÖ, depremin vurduğu Afganistan için 4 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'da çok sayıda ölüme neden olan depremin yaralarını sarmak için 4 milyon dolar tutarında acil yardım çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
DSÖ, depremin vurduğu Afganistan için 4 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı

Cenevre

DSÖ'nün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Hayat kurtarıcı sağlık yardımı için acilen 4 milyon dolara ihtiyaç var. DSÖ, etkilenen bölgelerde hayat kurtarıcı sağlık müdahaleleri sunmak, mobil sağlık hizmetlerini genişletmenin yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen faaliyetlerini desteklemek için 4 milyon dolar talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Afganistan'ın doğusunu 31 Ağustos'ta vuran, 1457'den fazla kişinin ölümüne ve 3 bin 394'ten fazla kişinin de yaralanmasına yol açan 6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından DSÖ'nün acil müdahalesini artırdığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralı sayılarının artmasının beklendiğini bildirildi.

Açıklamada, birçok ailenin enkaz altında kaldığına işaret edilerek, "6 bin 782'den fazla ev yıkıldı, binlerce kişi evsiz kaldı ve zorlu koşullara maruz kaldı. Hastaneler, çoğu acil ameliyata ve kritik tıbbi bakıma ihtiyaç duyan ağır yaralı hastaların akınıyla dolup taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad şehrinin 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

