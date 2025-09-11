Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.