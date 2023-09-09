Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
25,899.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü, ülkede meydana gelen depremin 7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Gülşen Topçu, Khalid Mejdoup  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

İstanbul

Enstitüden yapılan açıklamada, 8 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesi olduğu belirtildi.

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır"
Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu kişi Aydın'da tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir ve harcama politikalarımızla kamuda mali disiplini koruyacağız

Benzer haberler

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Hatay'da ağır hasarlı 8 bina kontrollü yıkıldı

Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak

Elazığ'da depreme dayanıklı modern okullarda ders zili 11 Eylül'de çalacak
YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar

YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlar
Türkiye'de deprem sonrası yardıma gelen İspanyol ekibine sivil liyakat nişanı verildi

Türkiye'de deprem sonrası yardıma gelen İspanyol ekibine sivil liyakat nişanı verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet