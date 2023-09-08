Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,635.20
BTC/USDT
25,874.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Fransa'da 3 sendikanın okullarda abaya (uzun elbise) yasağını bu hafta Danıştay'a taşıdığı bildirildi.

Esra Taşkın  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Paris

Avukat Lucie Simon, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurdu.

Sendikalar, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Eğitim Bakanı Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuştu.

Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Aliyev'in açıklaması mücadelemize daha da güç katacaktır"
Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu kişi Aydın'da tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir ve harcama politikalarımızla kamuda mali disiplini koruyacağız

Benzer haberler

Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Fransa'da 3 sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Fransa'nın Trappes kentinde abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk gencin beyin ölümü gerçekleşti

Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı

Fransa'da Danıştay okullarda uzun elbise yasağını onayladı
Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi

Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi
Fransa'da aylık sınırsız tren bileti aboneliği gelecek yaz uygulamaya konacak

Fransa'da aylık sınırsız tren bileti aboneliği gelecek yaz uygulamaya konacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet