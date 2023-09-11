Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı
Trablus
Libya Başbakanı Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
- Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
- Libya Başbakanı Dibeybe selden etkilenen yerleri "afet bölgesi" ilan etti
- Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
Libya'nın doğusunda sel
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.