Dünya

AFAD'dan Afganistan'daki depremzedelere barınma, beslenme ve hijyen malzemesi desteği

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Ağustos'ta Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilk etapta 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisi gönderildiğini bildirdi.

Emrullah Cesur  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
AFAD'dan Afganistan'daki depremzedelere barınma, beslenme ve hijyen malzemesi desteği

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sessiz dünyanın sesi ve vicdanı olmaya, milletin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 31 Ağustos'ta Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından Afganistan yönetimi tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine bölgenin acil ihtiyaçları göz önünde tutularak, bölgeye ilk etapta 150 çadır, 1050 battaniye, 250 hijyen kolisi ve 250 gıda kolisinden oluşan barınma, beslenme ve hijyen malzemesi ulaştırıldığı ifade edildi.

Türkiye tarafından, depremden etkilenen ailelerin acil barınma ihtiyacı kapsamında gönderilen 150 çadırın, depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kunar vilayetine sevk edilerek kurulumların hızlıca tamamlandığı bilgisi verilen açıklamada, "Bir kez daha depremden etkilenen dost ve kardeş Afganistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz." ifadesi kullanıldı.

