Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
Fas'taki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi.
Rabat
- Fas’taki depremde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Fas depreminde zarar görenler çadır kentlerde barınıyor
- UNICEF: Fas'taki depremden 100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir
- Fas'ta yaşanan depremde can kayıpları artarken acil müdahalenin ilk aşaması sürüyor
- Fas'ta depremzedeler için birçok bölgede sahra hastaneleri kuruldu
Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901'e, yaralı sayısının ise 5 bin 530'a çıktığı belirtildi.
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.
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