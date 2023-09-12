Dolar
26.90
Euro
28.83
Altın
1,910.15
ETH/USDT
1,596.40
BTC/USDT
26,045.00
BIST 100
8,185.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliği henüz belirlenemedi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehir merkezinde 31 Ağustos'ta bir binada çıkan yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

Murat Özgür Güvendik  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliği henüz belirlenemedi

Johannesburg

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Johannesburg'un Marshalltown semtinde 5 katlı bir binada çıkan yangında yaşamını yitirenlerden 18 kişinin daha kimliklerinin tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, daha önce kimlikleri belirlenen 12 kişiyle birlikte, şimdiye kadar toplamda 30 maktulün kimliğinin belirlendiği, 44 maktulün kimlik tespiti için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ailelerin, yangında kaybettiklerini düşündükleri yakınlarının cesetlerini teşhis etmek için başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Marshalltown yangını

Johannesburg şehir merkezindeki Marshalltown semtinde, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı 5 katlı binada, 31 Ağustos'ta erken saatlerde çıkan yangında 12'si çocuk 74 kişi ölmüştü.

Yangında yaralanan 88 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Yanan binada Güney Afrikalıların yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi yaşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde eş zamanlı okul çevreleri ve servis araçları denetimi yapıldı
Çekerek Barajı'na 700 bin yavru sazan bırakıldı
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı ülkemizin her köşesinin kalkındığı, hizmetlere ulaştığı bir yüzyıl olacak
Nurdağı'nda 26 kişinin öldüğü binaya sahte belgelerle yapı ruhsatı düzenlenmiş
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Benzer haberler

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliği henüz belirlenemedi

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 44'ünün kimliği henüz belirlenemedi

Güney Afrika'daki yangında ölen 74 kişiden 62'sinin kimliği henüz belirlenemedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet