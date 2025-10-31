Dolar
Gündem

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, şoför ve bir yolcu yaralandı.

Umut Kaya, İrem Demir  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Arnavutköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Umut Kaya/AA

İstanbul

Haraççı Mahallesi Hadımköy Caddesi'nde seyir halinde olan 36 HT Fatih Mahallesi-Cebeci hattındaki İETT otobüsünde iki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için müdahalede bulunan şoför ile 2 yolcu bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yolculardan Kazım Özturlay (65) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı şoför Ersin Bozdağ ile yolcunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Bu arada saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İETT'nin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT'den yapılan açıklamada, Fatih Mahallesi-Cebeci hattında görev yapan İETT aracında, Sazlıbosna Yolu mevkisinde 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktığı, bir yolcunun diğerini kesici aletle yaraladığı aktarıldı.

Kavgayı ayırmak için sürücü koltuğundan kalkarak, müdahale etmeye çalışan İETT şoförünün de saldırgan tarafından yaralandığı anımsatılan açıklamada, "Hayati tehlikesi sürmektedir. Kahraman İETT şoförümüzün tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam etmektedir. Saldırgan tarafından yaralanan diğer yolcu ise hastanedeki tüm çabalara rağmen maalesef vefat etmiştir. Saldırgan Emniyet birimlerince yakalanmış olup, gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden yolcumuza Allah'tan rahmet, kahraman İETT şoförümüze acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

