ABB'deki konser harcamaları davasının görülmesine 6 Ocak'ta başlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 6 Ocak'ta başlanacak.

Efsa Çağla Yavuz, Cemil Murat Budak  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
ABB'deki konser harcamaları davasının görülmesine 6 Ocak'ta başlanacak

Ankara

ABB'deki konser harcamalarıyla ilgili sanıklar hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin tensip zaptını hazırladı.

Buna göre mahkeme, davanın 6 Ocak'ta görülmesini kararlaştırdı.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu belirlenmişti.

Soruşturmada 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.

