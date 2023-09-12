Dolar
26.88
Euro
28.87
Altın
1,921.53
ETH/USDT
1,579.50
BTC/USDT
25,657.00
BIST 100
8,146.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi.

Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak
AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık
İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir

Benzer haberler

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti

AFAD Başkanı Memiş: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sel felaketinden etkilenen Libya halkına "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan sel felaketinden etkilenen Libya halkına "geçmiş olsun" mesajı
Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı

Libya Başbakanı Dibeybe'den selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet