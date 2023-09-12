Libya'ya arama kurtarma ekiplerini götürecek ilk uçak Ankara'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyacak üç nakliye uçağından ilkinin Ankara'dan hareket ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, dost ve kardeş ülke Libya'da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, Türkiye'nin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
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Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak üç adet nakliye uçağından ilkinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı'ndan bölgeye hareket ettiği bilgisi verildi.
Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinin iletildiği açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.