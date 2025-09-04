Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuşuyor.
Gündem

Türkiye'den Portekiz'deki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon’da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Tuğba Altun  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Türkiye'den Portekiz'deki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Ankara

Bakanlık, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Lizbon'da dün meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 18 kişi yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.

