Türkiye'den Portekiz'deki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in başkenti Lizbon’da dün meydana gelen füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Bakanlık, Portekiz'de meydana gelen füniküler kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kaza nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Portekiz halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.
Lizbon'da dün meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 18 kişi yaralanmıştı.
Kaza nedeniyle Portekiz hükümeti, 1 günlük ulusal yas, Lizbon Belediyesi de 3 günlük yas ilan etmişti.