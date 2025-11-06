Dolar
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.

Sercan İrkin  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
İstanbul

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

