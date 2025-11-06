Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyelerini Ankara'da kabul etti.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.
