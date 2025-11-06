Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.
