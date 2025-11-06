Dolar
42.12
Euro
48.69
Altın
3,984.37
ETH/USDT
3,307.80
BTC/USDT
102,238.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Tuğba Altun  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
Marmaris'te ortaokul öğrencilerinden Gazze'ye turna kuşuyla barış mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi
İletişim Başkanı Duran, Türkiye Basın Federasyonu heyetini kabul etti
MHP'li Yönter partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığını ziyaret etti

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

"Başkonsoloslar Konferansı" 6-8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek

"Başkonsoloslar Konferansı" 6-8 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek
Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti

Bakan Fidan, Finlandiya'daki Tatar toplumunun çatı kuruluşu Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya'da temaslarda bulunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet