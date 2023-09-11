Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.
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Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.