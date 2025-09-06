Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde andı.

Damla Delialioğlu  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Eylül 2024'te Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz. Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırı, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesidir. Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
