Dolar
42.33
Euro
49.12
Altın
4,084.94
ETH/USDT
3,158.90
BTC/USDT
95,529.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı grup ve siyasi kanadı Kongo Nehri İttifakı (AFC) arasında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tuğba Altun  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Ankara

Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile M23 ve AFC arasında imzalanan "Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, KDC ile AFC/M23 arasında Kapsamlı Barış Anlaşması İçin Doha Çerçevesi'nin imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "Söz konusu Çerçeve Anlaşma, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil etmektedir." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kolaylaştırıcı rol oynayan Katar başta olmak üzere, sürece katkı sağlayan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrarına yönelik çabalarının takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylık sürecinde işbirliğini öne çıkarıyor
Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı
Ulaştırma ekiplerinin karla mücadele mesaisi başladı
Şanlıurfa'da tek katlı inşaatın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti
Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi taburcu edildi

Benzer haberler

Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, KDC ile isyancı gruplar arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti'nin kuruluşunun 37. yılını kutladı

Dışişleri Bakanlığı KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı

KKTC Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye silah ambargosunu kaldıran Norveç'e tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığından GKRY'ye silah ambargosunu kaldıran Norveç'e tepki
Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Dışişleri Bakanı Fidan, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
Türkiye, Tuzla'da çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı diledi

Türkiye, Tuzla'da çıkan yangın nedeniyle Bosna Hersek halkına başsağlığı diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet