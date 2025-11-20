Dolar
İstanbul'da "Taşlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 33 sanığa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Taşlar" ismiyle anılan silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25'i tutuklu 33 sanık hakkında dava açıldı.

Başak Akbulut Yazar  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
İstanbul'da "Taşlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 33 sanığa dava açıldı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları ve eylemlerini Tiktok ile Instagram adlı sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak, diğer suç örgütlerine ve toplumsal huzura gözdağı vermeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Elebaşılığını Ümit lakabıyla bilinen tutuklu Ramazan Taş'ın yaptığı, kamuoyunda Taşlar ismiyle anılan silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 24 ayrı eylemle ilgili, 25'i tutuklu toplam 33 kişi hakkında Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin "kasten adam öldürmeye teşebbüs" "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olmak", "silahla kasten nitelikli yaralama", "mala zarar verme", "işyeri dokunulmazlığını ihlal etme", "birden fazla kişiyle birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.

