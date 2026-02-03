Dolar
43.49
Euro
51.44
Altın
4,920.55
ETH/USDT
2,323.80
BTC/USDT
78,854.00
BIST 100
13,912.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin yaklaşık 350 bin Haitilinin ülkede yasal olarak kalmasına imkan tanıyan "geçici koruma statüsü"nün sonlandırılması adımını durdurdu.

Dilara Karataş  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu

Ankara

ABD Columbia Bölge Yargıcı Ana Reyes, Haitililere yönelik statünün sona erdirilmesine karşı açılan dava sonuçlanana kadar uygulamanın askıya alınmasına karar verdiğini açıkladı.

Reyes, bugün yürürlüğe girmesi planlanan kararın "hükümsüz ve hiçbir yasal geçerliliği olmadığını" belirterek İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in sonlandırma kararını "beyaz olmayan göçmenlere yönelik düşmanlık" nedeniyle önceden şekillendirmiş olmasının "büyük ölçüde muhtemel" olduğunu ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kararı "hukuksuz yargı aktivizmi" olarak nitelendirdi.

Haiti'ye yönelik geçici koruma statüsü ilk kez 2010'daki deprem sonrası yürürlüğe girmiş ve birçok kez uzatılmıştı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Aralık 2025'te, yaklaşık 350 bin Haitilinin statüsünün 3 Şubat'ta son bulacağını açıklamıştı.

Geçici koruma statüsü

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinden bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici koruma statüsü, göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Bazı illerde soğuk hava ve kar etkili oluyor
Bolu Dağı'nda kar yağıyor
Kırklareli'nde olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu

ABD'de, Haitililerin geçici koruma statüsünün sonlandırılması durduruldu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Nükleer alanda anlaşmak mümkün"

ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

Trump'ın başbakanlık adaylığına karşı çıktığı Maliki'den "adaylıktan vazgeçmeme" mesajı

Trump'ın başbakanlık adaylığına karşı çıktığı Maliki'den "adaylıktan vazgeçmeme" mesajı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklu sanıkların savunmaları alınıyor
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması üçüncü gününde sona erdi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının duruşması üçüncü gününde sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet