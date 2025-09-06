Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.