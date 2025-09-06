Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,281.10
BTC/USDT
110,211.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Fatma Nur Candan  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Bir çok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
Fransız gazetesi Le Figaro: "İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda"
Gazze'de bir müzik öğretmeni İsrail dronlarının çıkardığı sesi yaptığı şarkıda arka fon olarak kullandı
Körfezray Metrosu'nda 2 tünel açma makinesi kazılara başladı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Karapınar'ın ailesine başsağlığı mesajı

Türkiye'den Portekiz'deki füniküler kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı için başsağlığı mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet