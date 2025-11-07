Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Fırat Taşdemir  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

