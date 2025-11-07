Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.