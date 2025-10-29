Dolar
41.95
Euro
48.67
Altın
3,938.10
ETH/USDT
3,938.00
BTC/USDT
111,267.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsun'un Bafra ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. DRON - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün mimari simgeleri arasında yer alan Haydar Aliyev Merkezi ve Bakü Olimpiyat Stadyumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kırmızı-beyaz renklere büründü.

Ruslan Rehimov  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Gece boyunca Türk bayrağının ay yıldızlı silüeti, Haydar Aliyev Merkezi'nin kıvrımlı dış cephesine ve Olimpiyat Stadyumu'nun LED aydınlatmalarına yansıtıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Bakü semalarında görsel şölen oluşturdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Haydar Aliyev Merkezi'nin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Kardeş Türkiye'mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Haydar Aliyev Merkezi'nde Türk bayrağının dalgalandırılması, kardeşliğimizin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Azerbaycan halkı ve Bakü sakinleri tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın sembolü olan bu görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 102. yaşını tebrik eden ülkelere teşekkür
ABD'li Temsilciler Meclisi üyeleri, Cumhuriyet Bayramı için kutlama mesajı paylaştı
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
AA foto muhabiri Jadallah, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü
Katar'daki sembol binalar Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla ışıklandırıldı

Benzer haberler

Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Bakü’nün simge yapıları Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Kahramanmaraş Ahır Dağı zirvesine işlenen Türk bayrağı, Göktürk-1 uydusunun kamerasına yansıdı

Antalya'da 50 paraşütçü Türk bayraklarıyla atlayış yaptı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı

İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Türk bayrakları asıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ortak ticarileştirme modelleri ile teknolojik kapasitemizi birleştirmeyi hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ortak ticarileştirme modelleri ile teknolojik kapasitemizi birleştirmeyi hedefliyoruz
Azerbaycan, bağımsızlığını yeniden kazanmanın 34. yılını kutluyor

Azerbaycan, bağımsızlığını yeniden kazanmanın 34. yılını kutluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet