İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek." ifadesini kullandı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- Libya'nın doğusundaki sel felaketinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir
- Türkiye, selden etkilenen Libya'ya arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderecek
- Türkiye'den Libya'daki kasırgada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
"Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Son yılların en büyük #sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız.#AFAD ekiplerimiz, Jandarma ve Emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için #Libya’ya hareket edecek.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 11, 2023
Sel felaketinde hayatını kaybedenlere… pic.twitter.com/Pcfc1cyVa1