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İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: AFAD, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetleri için Libya'ya hareket edecek

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun."

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