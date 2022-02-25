Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi 2. gününde
Kiev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından Rus güçleriyle Ukrayna askerleri arasında çatışmalar devam ederken, askeri müdahalenin faturası ağırlaşıyor.
- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sürüyor
- Ukrayna: Rusya'nın kaybı 30'dan fazla tank, 130 zırhlı araç, 7 uçak
- Ukrayna ordusu, Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor
- Rusya'nın nükleer santrali ele geçirmesinin ardından gözler Çernobil'e çevrildi
- Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kiev merkeze ilerliyor
- Zelenskiy: Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var
- AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Siren sesleri duyuldu
Başkent Kiev'de sabah saatlerinde patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 06.17'de tekrar patlama yaşandı. Ayrıca 06.42'den sonra da patlamalar duyuldu.
Kiev'de yerel saatle 07.05'ten itibaren 2 dakika boyunca sirenler çaldı.
Yerel saatle Kiev'de 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı.
Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, Kiev'de bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığı açıklandı.
Geraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de havada imha edilen roketin düşmesi sonucu hasar gören ve yangın çıkan konutlara itfaiyecilerin müdahalesini gösteren fotoğraflar paylaştı.
Ukrayna hava savunma sistemiyle "düşman roketinin" vurulduğunu belirten Geraşçenko, havada imha edilen roketin konutlar üzerine düştüğünü ifade etti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Kiev merkeze ilerliyor
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.
Malyar, "Onların arkasından Rus askeri kamyonlarının olduğu bir konvoy ilerliyor. Onlar mutlaka etkisiz hale getirilecektir.” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ordusu Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tutuyor
Öte yandan Ukrayna ordusunun, Rus askeri birliklerinin ele geçirmeye çalıştığı Kiev’deki Gostomel askeri havaalanının kontrolünü elinde tuttuğu bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, sosyal medya hesabından Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına yönelik güncel bilgiler paylaştı.
Kiev’deki Rus güçlerinin kontrolüne almaya çalıştığı Gostomel askeri havaalanının durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, “Ukrayna savunma güçlerinden bir diğer taktik grup, dün Rus hava indirme kuvvetlerinin akın ettiği Gostomel havaalanını tutuyor.” ifadeleri kullanıldı.
Zelenskiy ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğü girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.
Zelenskiy halka seslendiği video mesajında da Rus güçlerinin saldırılarında sivil veya askeri hedef ayrımı gözetmediğini söyledi.
Bunun nedeninin, halka ve devlete baskı yapmak olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Tüm Ukraynalılara (baskı yapmak), devlet görevinde olanlara değil sadece, bugün dünden daha da fazla." diye konuştu.
Saldırıların, 1941 senesinde Nazilerin Kiev'e saldırısını hatırlattığına işaret eden Zelenskiy, "Ülkemizi tek başımıza savunuyoruz. Dünyanın en kudretli güçleri uzaktan izliyor. Dünkü yaptırımlar Rusya'yı ikna etti mi? Yeterli olmadığını gökyüzümüzde ve yerde görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray ekonomik yaptırımların "etkili" olacağını düşünüyor
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Rusya'ya, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle uygulanan yaptırımların etkili olacağı yönünde görüş bildirdi.
Rusya'ya uygulanan yaptırımların benzerinin daha önce görülmediğini kaydeden Singh, "Bu yaptırım paketi ve ihracat kısıtlamaları ile Rusya'yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz, Rusya'nın en son teknolojiye erişimini keseceğiz ve Putin'in ekonomisini çeşitlendirmek ve modernleştirmeye yönelik stratejik hedeflerinin önünü keseceğiz." ifadesini kullandı.
Psaki ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğine ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak bilgi aldığına işaret ederek, yaptırımların etkili olacağını düşündüklerini belirtti.
Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi
Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.
Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.
Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.