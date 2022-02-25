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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 25.02.2022
BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yaklaşık 100 binden fazla kişinin çoktan evlerini terk etmiş olduğuna veya ülke içinde yerinden edilmiş olabileceğine ve bunların birkaç bininin uluslararası sınırları geçmiş olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Mantoo, ülke içinde önemli ölçekte yerinden edilmeler yaşandığını ve sınırlara ve yurt dışına doğru hareketlilik olduğunu vurguladı. Ayrıca Ukraynalı makamlarla kaçan sivillere insani yardımda bulunduklarını kaydetti.

Sözcü Mantoo, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması durumunda 4 milyona kadar sivilin ülkeyi terk edebileceği uyarısında bulundu.


"25 Ukraynalı sivil öldü"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani de Rusya'nın hava saldırıları ve bombardımanlarında 25 Ukraynalı sivilin öldüğü ve 102 sivilin yaralandığına dair raporlar aldıklarını, gerçek rakamın ise daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Shamdasani, "Ukrayna'da dün gün boyunca ve gece boyunca yaşanan gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Sivil kayıpların arttığına dair haberler alıyoruz." dedi.

25.02.2022

Rus güçleri bir binayı füzeyle vurdu, en az 8 kişi yaralandı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus güçlerince bir binaya yönelik gerçekleştirilen füze saldırısında en az sekiz kişi yaralandı.

Rusya'nın askeri harekatının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Shamdasani, "(Harekat) Sayısız hayatı riske atıyor ve derhal durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

Shamdasani, Rusya'da dün savaşı protesto eden göstericilerin keyfi tutuklanmasından da rahatsızlık duyduklarının altını çizerek "1800'den fazla protestocunun tutuklandığını anlıyoruz. Bazılarının serbest bırakılıp bırakılmadığı belli değil." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, gözaltına alınan protestocuların derhal serbest bırakılmasını istedi.

25.02.2022

Ukraynalılar kentten ayrılmak için tren istasyonlarına akın etti

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti.

"7,5 milyon çocuğun yaşamı tehdit altında"

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan ise "Ukrayna'daki askeri operasyon, ülkedeki 7,5 milyon çocuğun yaşamı ve esenliği için acil bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Basın toplantısına girerken Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük korku ve paniğe neden olan büyük saldırılar olduğunu aktaran Khan, ailelerin çocuklarıyla birlikte metrolara ve sığınaklara kaçtığını aktardı.

Khan, "Bu, açıkça ülke çapındaki çocuklar için korkunç bir an." diye konuştu.

Ukrayna'da 5'ten fazla bölgede personellerinin olduğu bilgisini paylaşan Khan, Rusya'nın müdahalesi nedeniyle travma geçiren çocuklara psiko-sosyal destek sağlayan ekipler olduğunu kaydetti.

Öte yandan, BM İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü, Konseyin 28 Şubat Pazartesi başlayacak 49'uncu oturumunun ilk gününde rekor düzeyde 70 üst düzey dünya liderinin konuşmasının beklendiğini aktardı.

Ukrayna, dün, BM İnsan Hakları Konseyine gönderdiği mektupta, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliğinin tam destek verdiği talebe ilişkin Konseyin Cenevre'deki Ofisinin bugün karar vermesi bekleniyor.

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