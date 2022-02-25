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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri dönecek

Ali Cura   | 25.02.2022
Lavrov: Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri dönecek

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’daki askeri operasyondan sonra müzakerelere geri döneceklerini söyledi.

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