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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım

Emre Gürkan Abay   | 25.02.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım

Moskova

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslenerek, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır."

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