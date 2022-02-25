Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslendi: Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım
Moskova
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin’e seslenerek, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir işgal değil, Avrupa'ya karşı savaşın başlangıcıdır."
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