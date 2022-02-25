Dolar
13.98
Euro
15.63
Altın
1,902.25
ETH/USDT
2,683.20
BTC/USDT
39,130.00
BIST 100
1,933.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ombudsman Tekirdağlılarla Buluşuyor" programında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'den görüntüler
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Saadet Firdevs Aparı   | 25.02.2022
Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Ankara

Hacker topluluğu Anonymous, aralarında Rusya'nın ulusal haber sitesi Russia Today'in (RT.com) de yer aldığı birçok hükümet sitesini devre dışı bıraktı.

ABC Net sitesinin haberine göre, Anonymous, RT.com'un yanı sıra Rus hükümetinin ve Savunma Bakanlığının sitelerine operasyon başlattı.

İnternet korsanları, Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada, "Anonymous topluluğu Rusya ile resmi olarak siber savaş içerisindedir. #Anonymous #Ukraine" ifadelerine yer verdi.

Grup, paylaşıma gelen yorumlar üzerine, "Mesajlarınızı okuyoruz. Ukrayna'yı desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Birlik olalım!" paylaşımını yaptı.

Saldırılar, RT.com tarafından doğrulanırken bazı sitelerin yavaşladığı ve diğerlerinin "uzun süre boyunca" devre dışı bırakıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek
Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı
Türkiye'de 79 bin 708 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Moderna'nın Kovid-19 aşısını 6-11 yaş grubu için önerdi
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozunu 12 yaş üzeri için tavsiye etti

Benzer haberler

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Rusya'ya karşı siber savaş açan Anonymous, Rus internet sitelerini devre dışı bıraktı

Çavuşoğlu ve Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor"

Kremlin: Batı'nın yaptırımlarına yanıt vereceğiz

Kremlin: Batı'nın yaptırımlarına yanıt vereceğiz
İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi

İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ulaşamadığını söyledi
Rusya'ya karşı yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor

Rusya'ya karşı yaptırımlar geniş yelpazeyi kapsıyor